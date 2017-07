Kalinowszczyzna ze "skwerem Harcerskim"?

– Miejsce to wspomoże działalność organizacji zrzeszających w Lublinie kilka tysięcy młodych ludzi – czytamy w piśmie radnego do prezydenta. Margul zapowiada jednocześnie, że jeśli miasto zgodzi się wyznaczyć takie miejsce, to wraz z grupą radnych zaproponuje nadanie skwerowi nazwy „stosownej do jego nowej roli”. W piśmie pada nawet propozycja takiej nazwy: skwer Harcerski.

Odpowiedź Ratusza jest już znana. Zastępca prezydenta miasta Artur Szymczyk wyjaśnia, że jeden wydział urzędu już zaproponował harcerzom działkę w tym wąwozie, a inny wydział wydał nawet decyzję ustalającą warunki utwardzenia placu.

Decyzja została wydana pod koniec lipca zeszłego roku. Urząd Miasta – jak wynika z wyjaśnień Szymczyka – poinformował o tym Związek Harcerstwa Polskiego w październiku, „prosząc jednocześnie o zajęcie stanowiska”. – Prośba pozostała bez odpowiedzi – stwierdza w swym piśmie zastępca prezydenta.