Kamienne słupki stanęły na pl. Litewskim. Usiądziemy na nich

Nie są to jedyne nowe elementy, które pojawiły się tu wczoraj. Robotnicy montowali również wysokie stojaki do mocowania rowerów. Są na tyle wysokie, że można będzie do nich przypiąć rower za ramę, co lepiej chroni jednoślad przed kradzieżą, niż przypięcie za koło, które można szybko odkręcić.

Stojaki rowerowe mocowane są obok donic z kasztanowcami. Na brzegach tychże donic będą siedziska z egzotycznego drewna. O tym jak będą wyglądać można się już przekonać bliżej pedetu.