W woj. lubelskim kasyna będą tylko w dwóch miejscach. Lokal w Lublinie straci koncesję

Dla pracowników zamykanego przybytku to prawdziwy dramat, bo za niecały miesiąc stracą zatrudnienie. Prowadząca ten lokal spółka Estrada Polska odpadła z prowadzonego przez Ministra Finansów przetargu, w którym przydzielane są sześcioletnie koncesje.

Na całe województwo lubelskie przypadają tylko trzy koncesje, bo na więcej nie pozwala tzw. ustawa hazardowa. Z czego w samym Lublinie mogą działać najwyżej dwa kasyna.

Gra toczyła się o dwie koncesje: jedną, która zwalnia się w Lublinie (tę z ul. Kowalskiej) i drugą, która lada dzień wygaśnie w Chełmie w hotelu Kamena. Każda z firm zainteresowanych przejęciem pozwolenia musiała wskazać konkretny adres, w którym zamierza prowadzić kasyno i dołączyć pozytywną opinię Rady Miasta mówiącą, że zgadza się na hazard w danym miejscu. Jako potencjalne siedziby kasyn wskazywano w Lublinie hotele Alter i Lublinianka.

Do walki o dwie koncesje stanęły cztery firmy. Od razu odpadły dwie z nich (Estrada Polska oraz Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe), bo komisja przetargowa uznała ich oferty za „niespełniające wymagań co do treści określonych w zawiadomieniu o przetargu”.

W grze zostały dwie firmy. Jedna z nich (spółka Polskie Kasyna z Wrocławia) dostała koncesję na lokal w Hotelu Zamojskim w Zamościu. Druga (warszawska spółka Casino) dostała zgodę na otwarcie kasyna w Lublinie, w budynku hotelu Victoria.

– Jeszcze nie wiemy, kiedy będzie otwarcie, to świeża sprawa, czekamy na dokument z ministerstwa – usłyszeliśmy dzwoniąc do spółki. I rzeczywiście, przetarg został rozstrzygnięty w ostatnią środę.

Co ciekawe, miałoby to być już drugie kasyno w tym samym budynku. Jedno już jest (jego koncesja wygaśnie dopiero w 2023 r.), prowadzą je Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, z którymi spółka Casino jest powiązana kapitałowo.

Taki wynik ministerialnego przetargu oznacza, że w całym województwie będą tylko dwa adresy z kasynami: w Lublinie przy Narutowicza 58/60 oraz w Zamościu przy Kołłątaja 2/4/6. Przyznane tym lokalom koncesje wygasną w 2024 r.