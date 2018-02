Katarzyna Lubnauer w Lublinie. Spotkała się z K. Żukiem

O przygotowaniach do wyborów samorządowych, sytuacji lubelskiego przemysłu oraz prawach kobiet rozmawiała podczas wtorkowej wizyty w Lublinie przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer

Szefowa partii opozycyjnej przyjechała do Lublina na zaproszenie organizatorów spotkania inaugurującego cykl comiesięcznych debat w ramach obchodów stulecia uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Wcześniej spotkała się z prezydentem Krzysztofem Żukiem, który jest jednocześnie szefem Platformy Obywatelskiej w regionie.

– Chciałam dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w Lublinie, jakie sprawy pan prezydent uważa za najważniejsze i jaka jest jego wizja dalszego rozwoju miasta. Zaprezentował mi osiągnięcia, które uważa za najważniejsze, dużo rozmawialiśmy także o partycypacji społecznej. Pod tym względem myślimy podobnie o przyszłości samorządu. Natomiast ewentualne porozumienia to kwestia dalszej perspektywy – mówiła Lubnauer pytana o to, czy jej ugrupowanie udzieli poparcia Żukowi w jesiennych wyborach samorządowych.

Przypomnijmy, że lokalni działacze Nowoczesnej jako kandydata na prezydenta Lublina wskazali byłego szefa lubelskich struktur, przedsiębiorcę Jacka Burego. Decyzja o tym, czy partia wystawi swojego kandydata, jeszcze nie zapadła.

– Dla nas bardzo ważne jest to, czy zostaną przyjęte nasze propozycje programowe. Jeśli będą zaakceptowane, to będziemy rozmawiać o personaliach. Rozważamy oba scenariusze – podkreśliła Lubnauer. Jak dodała, w wyborach do sejmików województwa Nowoczesna najprawdopodobniej wystawi wspólne listy z Platformą Obywatelską i środowiskami lewicowymi.