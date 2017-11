Kazania freskowe w Kościele Akademickim KUL

– Pomysł narodził się po tym, jak po odnowieniu polichromii te malowidła stały się czytelne. Widać, co one przedstawiają, jakie mają kolory i figury – mówi o. Rafał Sztejka, duszpasterz akademicki KUL, który podczas wieczornych środowych mszy wygłasza „Kazania freskowe”. – Pomyślałem, że skoro mamy w kościele tyle obrazów, które po renowacji są widoczne, w pewien sposób na nas oddziałują i mogą inspirować do modlitwy, to warto ludziom opowiedzieć, co one przedstawiają. Wytłumaczyć, skąd się tu wzięły i nie są zbiorem przypadkowych wizerunków, tylko mają głębszy sens.

Malowidła w Kościele Akademickim powstały w latach 1963-65 pod kierownictwem Eugeniusza Muchy. Nawiązują do encykliki „Pacem in terris” św. Jana XXIII i są prawdopodobnie jedynym w Europie przełożeniem jego nauczania na sztukę.

– To istotny dokument, bo przed Janem XXIII wszyscy papieże pisali po prostu do katolików, biskupów, do osób, które były tym zainteresowane. A to była pierwsza encyklika adresowana do wszystkich ludzi dobrej woli. Być może dziś nie robi to na nas wrażenia, bo Jan Paweł II adresował tak wszystkie swoje dokument. Ale „Pacem in terris powstała przed Soborem watykańskim II. Wtedy to była inna jakość – opowiada duszpasterz KUL.

Jak dodaje, na polichromiach można znaleźć także nawiązania do innych encyklik oraz nauczania Jana Pawła II. – Eugeniusz Mucha jako artysta krakowski prawdopodobnie uczestniczył w rekolekcjach dla artystów, które Karol Wojtyła wygłosił w 1961 roku. Szukamy śladów z jego nauk na naszych ścianach i takie ślady możemy znaleźć – mówi o. Sztejka.

W trakcie kazań fragmenty encykliki omawiane są w oparciu o dotyczące danego tematu ilustracje. – Od kilku osób słyszałem, że na nabożeństwa przychodzą właśnie z tego powodu. To nie jest typowe kazanie z ambony. Chodzę po kościele z mikrofonem bezprzewodowym i pokazuję laserem różne szczegóły. Ostatnio poprosiłem naszego organistę, by zagrał nuty wymalowane na jednym z fresków – opowiada duszpasterz.

Kolejne „Kazania freskowe” odbędą się 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia podczas wieczornych mszy o godz. 19.