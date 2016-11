Kiedy otworzą kładkę między os. Łęgi i Świt?

Ratusz, który zlecał budowę tłumaczy, że zakończył się już oficjalny odbiór kładki od wykonawcy. Jeszcze niedawno miasto liczyło na to, że otwarcie nastąpi przed 11 listopada.

– Trwają jeszcze odbiory prowadzone przez nadzór budowlany – mówi Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Konieczna była wymiana części lamp mających oświetlać drogę nad tonącym w ciemnościach wąwozem.

– Po zakupie punktów oświetleniowych przez wykonawcę kładki okazało się, że 8 z 210 sztuk nie działa. Zostały zdemontowane i odesłane do producenta przez wykonawcę kładki, który czeka na dostawę kolejnej partii – wyjaśnia Bobowska.

Dodajmy, że lampy mają być zasilane przez ogniwo fotowoltaiczne zamontowane na dachu pobliskiego przedszkola przy ul. Kaczeńcowej.

Urząd Miasta liczy na to, że jeszcze w tym miesiącu konstrukcja zostanie dopuszczona do użytku. Chociaż dojścia do niej są wciąż zagrodzone, to piesi i tak skracają sobie nią drogę. Kładka kosztowała prawie 4 mln zł.

Wiosną dobudowane ma być jeszcze dojście od ul. Rzeszowskiej.