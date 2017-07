Kiedy skończą się remonty na drodze W835?

Pod koniec września zakończy się budowa 4,5-kilometrowego łącznika od S19 do drogi 747 w Radawcu. Z kolei koszmar kierowców, czyli wahadła na drodze wojewódzkiej nr 835, skończy się dopiero pod koniec tego roku.

– Remont 16-kilometrowego, remontowanego odcinka Piotrków – Wysokie jest już zaangażowany w ponad 50 proc. Inwestycja potrwa do końca roku – mówi Andrzej Gwozda, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

W miejsce starej drogi ma powstać trasa spełniająca wymogi drogi głównej przyśpieszonej, czyli pozwalającej rozwijać prędkość do 100 km/h.

Remont obejmie odcinek od skrzyżowania z drogą 836 w Piotrkowie, wraz ze skrzyżowaniem, do ronda w Wysokim. Projekt przewiduje miejscami trzy pasy ruchu, w przekroju 2+1, tak by łatwiej i bezpieczniej wyprzedzać. Powstaną także drogi serwisowe, nowe przystanki, chodniki. Koszt tej inwestycji to 55 milionów złotych, łącznie z wykupem nieruchomości oraz nadzorem.

Natomiast 4,5-kilometrowy łącznik od S19 do nowego odcinka drogi 747 w Radawcu jest już na ostatniej prostej. Droga powstaje po nowym śladzie. – Prace na tym odcinku powinny skończyć się w wrześniu – dodaje dyr. Gwozda. Koszty to 28 milionów złotych.