Kiedy zacznie działać nowa szkoła na Czechowie? Zamawiają sprzęt

Nowa szkoła będzie filią podstawówki z ul. Bronowickiej. Dzieci miały przeprowadzić się stąd na Czechów już w zeszłym roku, ale nie udało się przygotować na czas budynku przy ul. Kurantowej. Firma, która miała go przebudować, pracowała tak powoli, że w końcu została wyrzucona przez miasto z placu budowy. Po kilku miesiącach prace powierzono innej firmie, ale całe zamieszanie skutkowało rocznym opóźnieniem inwestycji.

Teraz znów mowa jest o tym, że nowa filia będzie działać od 1 września, zmienił się tylko rok. Zaledwie dziewięć dni przed pierwszym dzwonkiem na Kurantową ma trafić niezbędne wyposażenie. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na jego dostawę i montaż. Chociaż termin jest napięty, to urzędnicy wierzą, że wszystko dotrze na czas.

– To nie jest sprzęt, który trzeba specjalnie zaprojektować i wykonać, tylko z masowej produkcji. Nie ma zwykle problemu z takimi przetargami – mówi Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta, kiedy pytamy go o ryzyko opóźnienia dostaw.

Lista zakupów jest podzielona w przetargu na cztery części i zajmuje niemal 120 stron. Jest na niej chyba wszystko, czego może potrzebować szkoła: biurka, krzesła, wieszaki na ubrania, regały do biblioteki, ławki gimnastyczne, materace, hamaki, kosze na śmieci i mopy. Jest sprzęt dla kuchni i stołówki: kuchenka gazowa, bemar, talerze, kubki itd. Uzbrojony po zęby będzie nawet szkolny konserwator, któremu miasto kupuje pełen zestaw sprzętu: od wiertarek po gumowy przepychacz do rur. Wyliczać można by długo.

Uwagę przykuwają takie zakupy jak koło garncarskie czy piec ceramiczny. To wyposażenie jednej ze specjalistycznych pracowni zaplanowanych przy Kurantowej.

– Budynek liczy pięć sal lekcyjnych i osiem specjalistycznych pracowni, gdzie prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjno-rewalidacyjne takie jak np. zajęcia ruchowe, słowne i muzyczne, malarstwo, czy garncarstwo – wylicza Joanna Bobowska z biura prasowego w Urzędzie Miasta. Wśród pracowni specjalistycznych jest m.in. sala do muzykoterapii, alternatywnych metod komunikacji, czy też pracownia komputerowa. – W szkole znajduje się także świetlica, jadalnia, jest sala gimnastyczna i do zajęć korekcyjnych, biblioteka, gabinet logopedyczny i lekarski.