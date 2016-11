Kiedy zostanie otwarta zachodnia obwodnica Lublina?

Zachodnia obwodnica Lublina ma 9,8 km długości. Pozwoli ominąć Lublin od strony zachodniej. Rozpoczyna się od węzła Lublin Sławinek na przecięciu dróg S12, S17 i S19 i kończy połączeniem z istniejącą DK19 w Konopnicy. Powstały też dwa węzły: Lublin Szerokie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 830 oraz Lublin Węglin na skrzyżowaniu z przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 747.

Prace budowlane kosztują 424 mln zł, ale inwestycja pochłonęła 620 mln zł.

– Resztę tej kwoty stanowią odszkodowania oraz koszt projektu i nadzoru budowlanego – tłumaczy Krzysztof Nalewajko, rzecznik lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na podstawie tzw. specustawy drogowej przejęli pod budowę trasy 390 budynków oraz 265 działek.

Zachodnia obwodnica ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zatłoczonej al. Kraśnickiej. Kierowcy jadący od strony Rzeszowa i Kraśnika w ciągu ok. 5 minut znajdą się na węźle Lublin Sławinek, gdzie będą mogli skręcić na Warszawę. Jeśli zmierzają w kierunku Białegostoku i Lubartowa to po kolejnych 5 minutach dojadą do węzła Lublin Rudnik na skrzyżowaniu z DK19. Obecnie w godzinach szczytu pokonanie tej samej trasy może zająć nawet godzinę. Projektant przewidział możliwość rozbudowy drogi o kolejny, trzeci pas w każdym kierunku.