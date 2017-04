Kiermasz wielkanocny w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego

– Dochód ze sprzedaży wszystkich wspaniałości przeznaczony będzie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To też już nasza tradycja – mówi Maria Wesołowska, kierownik szkolenia praktycznego ZSCiPS. – Oprócz tego, że uczniowie pomogli potrzebującym to przygotowania do kiermaszu i on sam z pewnością wprowadził naszych gości w atmosferę zbliżających się radosnych Świąt Wielkanocnych.

Największe wrażenie wśród kupujących sprawiły czekoladowe króliki i kurczaczki.

– Oprócz nich mamy mazurki, babki piaskowe i drożdżowe i mnóstwo wyrobów czekoladowych, czyli właśnie to, czego nie może zabraknąć na świątecznym stole – zachęcała Edyta Dzirwa, uczennica klasy III.

– Ważniejsze są pisanki – śmiał się Patryk Ostojski, także uczeń klasy III. – Robiliśmy je na zajęciach koła, ale także na wszystkich wolnych lekcjach. W 45 minut nie da się przygotować pięknej pisanki nabijanej cekinami, ze wstążek, czy filcowanych. Taka praca pochłania kilka godzin.

A co w tym roku jest najmodniejsze? Żaneta Żydek uważa, że wszystko, co się podoba.

– Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się jednak jajka zdobione metodą quillingową, czyli techniką zdobienia przedmiotów za pomocą zwijanego papieru – mówi uczennica klasy trzeciej.