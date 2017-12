Kierowcy gdy widzą ten napis się uśmiechają. Co na to dziewczyna?

Zdjęcie zrobione przez przypadkowego kierowcę trafiło na profilu Lublin Spotted. My zapytaliśmy właściciela samochodu co na to jego dziewczyna? – Wie z kim jest, więc wcale się nie zdziwiła. I bardzo ucieszyła – śmieje się kierowca.

Reakcje innych kierowców? Również pozytywne. – Widzę w tylnym lusterku, że się uśmiechają, a gdy mnie mijają patrzą kto siedzi za kierownicą, robią zdjęcia – mówi lublinianin.

I dodaje, że nie jest to mikołajkowa akcja. – Jeżdżę tak już od ok. trzech tygodni.

>>>