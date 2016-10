Kierowcy wjechali na zachodnią obwodnicę Lublina (zdjęcia)

- Wyjeżdżając z Lublina na rondzie w Maryninie kierują się na Rzeszów przez nowy przebieg drogi wojewódzkiej 747 prowadzący do węzła Lublin Węglin. Następnie łącznicą wjeżdżają na obwodnicę i jej wylot w kierunku południowym – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jadąc od strony Rzeszowa kierowcy także jadą fragmentem obwodnicy. Na pierwszym węźle zjeżdżają do Lublina. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do oddania do użytkowania całej zachodniej obwodnicy Lublina, najpóźniej do końca roku.

Przełożenie ruchu umożliwi wykonawcy przeprowadzenie ostatnich prac na budowie zachodniej obwodnicy Lublina.