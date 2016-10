Kilkuset nauczycieli protestowało przed Urzędem Wojewódzkim. "Zalewa nas chaos"

"Zalewa nas chaos", "Domagamy się wynagrodzenia za pracę a nie jałmużny" m.in. z takimi transparentami nauczyciele pojawili się przed urzędem wojewódzkim. Protestowało kilkaset osób.

Nauczyciele sprzeciwiają sie zmianom w edukacji m.in. likwidacji gimnazjów. – Rząd obiecał podwyżki w edukacji. W rzeczywistości nie będą to jednak podwyżki, a zwykła waloryzacja, która nie zrekompensuje wysiłku, jaki nauczyciele będą musieli włożyć we wprowadzenie zmian. To propozycja, która wręcz nam uwłacza – mówiła nam przed protestem Celina Stasiak z lubelskiego oddziału ZNP.

Więcej informacji wkrótce.