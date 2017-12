Kilogramy dobra dla potrzebujących od pracowników ZUS

Ponad pół tony żywności, przyborów szkolnych, ubrań i zabawek zebrali pracownicy lubelskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla dzieci z ubogich rodzin. Wczoraj dary pojechały do magazynu akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Pracownicy Oddziału ZUS w Lublinie organizują sztab akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” co roku, od 14 lat. – To już nasza mała tradycja. Myślę, że każdemu sprawia przyjemność pomaganie innym. Tu mamy do czynienia z zorganizowaną formą wsparcia, dzięki której każdy w mniejszym lub większym stopniu może się przysłużyć słusznej sprawie – mówi Agnieszka Poniewozik z lubelskiego ZUS.

Wolontariat i działania charytatywne w zakładach pracy mają tę zaletę, że pracownicy mogą angażować się w nie przez cały rok, a nie tylko w sezonie świątecznym. Dlatego pracownicy ZUS w Lublinie rozpoczęli też zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w ramach „Zakręconej Akcji”. Pierwsze zebrane kilogramy już pojechały do hospicjum.

– Nakrętki przekazujemy do firmy recyklingowej. Pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczamy na spełnianie marzeń chorych dzieci z hospicjum, zakup prezentów świątecznych, prezentów na Dzień Dziecka, wakacyjne wyjazdy dla rodzin naszych podopiecznych, organizowanie spotkań dla rodzin w żałobie – wyjaśnia Barbara Bosy z hospicjum.

Pojemniki na plastikowe nakrętki pojawią się niedługo również w miejscach dostępnych dla klientów – przy wejściach do budynków ZUS przy ul. Zana w Lublinie. W ten sposób każdy chętny, odwiedzający instytucję, będzie mógł wziął udział w zbiórce.