Klimatyzacja, ładowanie telefonów i automaty biletowe. Nowe autobusy już wkrótce

Będą klimatyzowane, wyposażone w automaty biletowe przyjmujące płatności monetami i kartami, a także w gniazda do ładowania telefonów komórkowych oraz bramki zliczające pasażerów. MPK wydzierżawiło 15 takich pojazdów, pierwsza partia dotarła w niedzielę do zajezdni na Majdanie Tatarskim (na zdjęciu), pozostałe muszą dotrzeć do 26 lutego.

Nowe autobusy marki Solaris obsłużą takie linie jak 10, 18, 26 czy 57. Wraz ze skierowaniem na ulice nowych pojazdów, na emeryturę wysyłane będą najstarsze autobusy MPK, w tym kupowane jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku neoplany i jelcze.

Pachnących nowością pojazdów będzie w tym roku o wiele więcej, bo MPK szykuje się już do rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę 10 krótszych autobusów, zaś miasto zamówiło 15 przegubowych autobusów marki Solaris oraz 15 przegubowych trolejbusów i 8 krótkich autobusów marki Ursus.