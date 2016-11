Klinika z Lublina ma najnowsze w Polsce symulatory. Uczą leczyć oczy

– Symulatory operacyjne doskonale odzwierciedlają rzeczywiste warunki panujące podczas operacji. Umożliwiają lekarzowi trenowanie ruchów podczas wykonywania zabiegów – tłumaczy prof. Robert Rejdak, szef kliniki. – Lekarz dowiaduje się, jak reagować na powikłania i jak bezpiecznie dokończyć operację.

Jak tłumaczy prof. Rejdak, w tym momencie sprzęt przyjeżdża do kliniki cyklicznie i lekarze rezydenci przez kilka dni mogą na nim pracować non stop. – Mamy jednak nadzieję, że w Centrum Symulacji Medycznej, które buduje Uniwersytet Medyczny symulatory będą dostępne na stałe i będą z nich mogli korzystać także studenci – mówi prof. Rejdak.

Elektroniczne symulatory wykorzystywane są także do nauki diagnostyki schorzeń siatkówki. – Możemy ćwiczyć nie tylko samą technikę, ale też umiejętności manualne. Symulatory działają jak gra komputerowa. Po każdym wykonanym zabiegu otrzymujemy konkretną ilość punktów – mówi Dominika Nowakowska, lekarz z Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie. – Dzięki temu wiemy, jakie popełniliśmy błędy i na co powinniśmy następnym razem zwrócić uwagę, czego unikać. To pozwala przygotować się do zabiegów wykonywanych na żywym pacjencie.

Pomysł warsztatów z wykorzystaniem symulatorów został zaczerpnięty z Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w dziedzinie Okulistyki w Lugano w Szwajcarii, w której wykłada prof. Rejdak.