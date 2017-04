Napis i biegnące serce zajęły całą powierzchnię tablicy. Pod miłosnym wyznaniem podpisała się "M.M.".

Lublinianie przechodzący dziś rano koło billboardu zastanawiali się, kim może być tajemnicza kochanka i dlaczego zdecydowała się na publiczne wyznanie swego uczucia.

- Być może jest to tylko reklama - stwierdza 20-letnia Ewelina, która nie dowierzała, że ktoś mógł się zdobyć na taki gest. - Ale jeśli to prawda, to bardzo miła sytuacja - dodaje.

- Może ktoś coś przeskrobał i stara się przeprosić - zastanawia się 32-letni Szymon.

Billboard można podziwiać przy ul. Mościckiego.