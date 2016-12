KOD protestuje w Lublinie przed biurami posłów PiS. Przyszedł też Marian Kowalski

Przeciwko łamaniu praw obywatelskich przez Prawo i Sprawiedliwość protestują zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji. Przyszło ok. tysiąc osób.

Zgromadzenie KOD

Na ul. Królewskiej zgromadziło się kilkaset osób. O godz. 16 czyli w porze rozpoczęcia manifestacji z głośnika w oknie siedziby NSZZ Solidarność zaczęto emitować nagranie z odezwą gen. Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981.

- Będziemy się przekrzykiwać - powiedział rozpoczynając pikietę Bartosz Sierpniowski, koordynator lubelskiego KOD.

Gdy przemawiał Andrzej Sokołowski, jeden z przywódców strajku w PZL Świdnik do siedziby NSZZ Solidarność weszli młodzi ludzie w mundurach ZOMO którzy uczestniczyli w dzisiejszej rekonstrukcji wydarzeń z grudnia 1981 w Świdniku. Wchodząc do budynku uderzali pałkami w tarcze, co uczestnicy manifestacji odebrali jako kolejną prowokację.