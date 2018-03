Kolejna rekrutacja terytorialsów w Lublinie. Jakich pytań mogą spodziewać się ochotnicy?

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej (2. LBOT) liczy już 2100 żołnierzy - szeregowych i kadry zawodowej. W środę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie stawi się na rozmowy kwalifikacyjne kolejnych 30-40 ochotników.

– Sprawdzamy wiedzę na temat wojska, np. o stopnie w danym korpusie, wiedzę o społeczeństwie czy topografii. Pytamy np. jaka jest największa rzeka, jezioro czy zalew w regionie czy powiecie, w którym mieszka kandydat na żołnierza – mówi kapitan Damian Stanula, oficer prasowy 2. LBOT. Poziom wiedzy kandydatów ocenia jako „zadowalający”.

W komisji, która przepytuje kandydatów do służby, zasiadają oficerowie z WKU i przedstawiciel WOT. Członków komisji interesują także zainteresowania ochotników i ewentualna przynależność do organizacji proobronnych.

Z pięciu lubelskich WKU, najwięcej kandydatów do WOT zgłosiło się w Lublinie (ok. 700), Zamościu (ponad 300), Chełmie (prawie 300), w Białej Podlaskiej i Puławach (po ponad 200).

Do końca roku lubelska brygada ma liczyć łącznie 3500 żołnierzy. – Nie narzekamy na brak chętnych. Ale też aktywnie uczestniczymy w targach pracy, festynach, odwiedzamy szkoły – dodaje kpt. Stanula.

Nikt nie służy za darmo. Co miesiąc na konto każdego szeregowego żołnierza WOT wpływa 502,4 zł. – To wynagrodzenie za gotowość bojową i szkolenia rotacyjne. Pod warunkiem, że żołnierz weźmie udział we wszystkich szkoleniach w danym miesiącu. Brak obecności oznacza brak wypłaty. Zwracamy także koszty dojazdu do jednostki na ćwiczenia – dodaje kpt. Stanula.

Kandydat musi mieć polskie obywatelstwo oraz fizyczną i psychiczną zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej.

– Czekamy na każdego w wieku 18-63 lat, w przypadku oficerów i podoficerów, oraz od 18-55 lat, w przypadku szeregowych – precyzuje oficer prasowy 2. LBOT. – Cały czas jesteśmy otwarci na nowych ochotników. Jeżeli osiągniemy pełny stan brygady, to kandydat będzie w rezerwie czekać na powołanie do WOT. Nikogo nie odeślemy z kwitkiem – zapewnia.

Kim są żołnierze WOT?

To osoby młode, z wykształceniem wyższym lub technicznym, aktywne zawodowo i zaangażowane społecznie. Statystyki pokazują, że średnia wieku to 32 lata, a blisko 30 proc. ma nie więcej niż 25 lat. Co dziesiąty żołnierz WOT to kobieta