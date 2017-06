Kolejne uczelniane żłobki w Lublinie. Na KUL i Uniwersytecie Przyrodniczym

W nowym żłobku znajdzie opiekę 35 dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Dziećmi podzielonymi na trzy grupy wiekowe będzie się opiekowało sześć opiekunek. Placówka zacznie działać za kilka dni. Jego pomieszczenia zostały przystosowane do potrzeb maluchów i wyposażone w niezbędne sprzęty i zabawki (na zdjęciach). Żłobek otworzył wczoraj ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL oraz Anna Głogowska-Maj, prezes Żłobka Szczęśliwych Maluchów.

To już druga taka placówka uczelni utworzona we współpracy z siecią „Żłobków Szczęśliwych Maluchów”, dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsza została otwarta w ubiegłym roku przy ul. Różanej (dla 25 dzieci).

Rekrutację do uczelnianego żłobka przy ul. Bema 1 (miasteczko akademickie) rozpoczął właśnie Uniwersytet Przyrodniczy. Czesne wynosi 550 zł plus wyżywienie (9,5 zł/dzień – śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i picie w ciągu dnia). Pierwszeństwo przyjęć mają dzieci pracowników, studentów i osób związanych z uczelnią. Żłobek zacznie działać w czerwcu. To też druga placówka, bo pierwszy żłobek Uniwersytetu Przyrodniczego powstał w ubiegłym roku przy ul. Langiewicza 16.

Dzięki dotacji ministerialnej żłobki działają także przy UMCS i Uniwersytecie Medycznym.