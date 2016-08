Koło Gospodyń Wiejskich 2016: Panie z Marynina triumfują. Wyniki plebiscytu

Nasz plebiscyt na Koło Gospodyń Wiejskich 2016 został rozstrzygnięty. Najwięcej głosów uzyskało koło z Marynina w gminie Konopnica. Walka była jednak wyrównana i toczyła się do ostatnich chwil

Wszyscy w gminie mocno trzymaliśmy za nie kciuki. Informacja o tym, że koło z Marynina startuje w plebiscycie, była powielana jak tylko się dało: przez internet, Facebooka – mówi Mirosław Żydek, wójt gminy Konopnica. – Nie przypadkiem to właśnie panie z Marynina zostały zgłoszone do konkursu. KGW Marynin jest niezmiernie aktywne, gospodynie rokrocznie wygrywają różne konkursy. Osoby głosujące były świadome, że to koło jest wyjątkowo zaangażowane.

Koło Gospodyń Wiejskich w Maryninie zostało założone w 1963 r. z inicjatywy Jadwigi Olszak. Panie z Marynina były aktywne od początku swojej działalności. Już w latach 60. ubiegłego wieku dzięki nim we wsi powstało przedszkole, w którym podczas żniw zajmowano się dziećmi.

W 2013 r. przewodniczącą KGW została Ewa Czępińska, a działalność koła stała się jeszcze bardziej dynamiczna. Każdego roku panie z Marynina z powodzeniem biorą udział w szeregu konkursów oraz festiwalach. Dowodem ich zaangażowania jest zdobycie w 2015 r. I miejsca w kategorii wieńców współczesnych w konkursie wojewódzkim oraz II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najwspanialszy Wieniec Dożynkowy, zorganizowanym przez portal mojeKGW.pl.

Bieżąca działalność koła gospodyń z Marynina polega na szeroko rozumianym rozwoju zdolności artystycznych oraz działaniu na rzecz lokalnej społeczności. W świetlicy gospodynie organizują kursy rękodzieła dla pań oraz zabawy okolicznościowe dla wszystkich mieszkańców. Obecnie do KGW w Maryninie należy około 20 pań.

– Nasza gmina ma specyficzną sytuację, jest tu coraz mniej mieszkańców „z dziada pradziada”, a coraz więcej osób napływowych. Przy tym widać pewien renesans takich organizacji. Koła gospodyń były przez pewien czas uśpione, a od jakichś 6 lat wyraźnie widać, że ponownie angażują się na rzecz mikrospołeczności. Powstają również nowe koła, tworzone coraz częściej przez młode, aktywne zawodowo dziewczyny – wyjaśnia wójt Konopnicy. – Serdecznie gratuluję paniom z Marynina, zwłaszcza, że konkurencja była duża i zacna.

Wygrana gospodyń z Marynina nie była rzeczą oczywistą. Choć praktycznie za każdym razem w dziennym zestawieniu głosów pojawiały się w pierwszej piątce, nie dało się przewidzieć, że to właśnie one staną na szczycie podium. Swoje konkurentki „pobiły” liczbą głosów oddanych za pośrednictwem kuponów wyciętych z naszej gazety, udowadniając jednocześnie, że czasem mniej nowoczesne metody są skuteczniejsze. Do ostatnich chwil wynik plebiscytu nie był przesądzony.

Druga edycja naszego plebiscytu, mającego na celu docenienie trudu lokalnych grup, cieszyła się dużym powodzeniem. W szranki stanęło aż 47 kół, stowarzyszeń i innych organizacji. To najlepszy dowód na to, że mieszkańcy terenów wiejskich są aktywni i pełni zaangażowania. I chcą to pokazać.

Najlepsza piątka

Wszystkimi kanałami (SMS, sonda internetowa oraz kupony z gazety) na gospodynie z Marynina oddano niemal 10 tys. głosów. Za ten wynik do rąk pań z Marynina powędruje sprzęt AGD.

Drugie miejsce uzyskało KGW Panieńszczyzna-Jastków z wynikiem 9285, ponad 9 tys. głosów oddano również na koło z Kębłowa. Na czwartej pozycji plasuje się Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Czółna (5102 głosy), pierwszą piątkę zamyka natomiast KGW „Barchaczowskie Super Babki” Barchaczów (z wynikiem 3751). Serdecznie gratulujemy tak znakomitych wyników!