Kolorowe kamienice na Starym Mieście w Lublinie

Program na piątek, 28 lipca

KLUB FESTIWALOWY

00:00 - 01:00 3 Kings, Klub Festiwalowy (Błonia)

23:00 - 00:00 Rajzefiber, Klub Festiwalowy (Błonia)

URBAN HIGHLINE FESTIVAL

10:30 - 21:00 Urban Highline, Trybunał koronny, Wieża Trynitarska, Brama Krakowska

21:30 - 23:00 Urban Ninja, zawody trickline na wysokiej taśmie, Plac za Trybunałem

ATRAKCJE

16:00 - 19:00 Miasteczko Zabaw Niezwykłych PSPiA Klanza, Park przy Centrum Kultury w Lublinie

21:30 - 22:00 Pokaz multimedialny / Fontanna, Plac Litewski

WARSZTATY

16:00 - 19:00 Otwarte warsztaty slackline, Błonia pod Zamkiem

SPEKTAKLE ULICZNE/BUSKERZY

16:30 - 17:30 Abraham Arzate „The record breaker”, Plac przed Centrum Kultury

16:30 - 17:30 Theater Irrwisch „Mudjumping”, Ul. Krakowskie Przedmieście – Pomnik Unii Lubelskiej

16:30 - 17:30 Mantega Isernhagen „Wonder drink show”, Plac za Trybunałem

17:30 - 18:15 Cie du Trottoir BAM!, Plac przed Centrum Kultury

17:30 - 18:15 Pan Ząbek „Rosyjska ruletka”, Plac Litewski

17:30 - 18:30 Claudio Mutazzi „Street Coffee”, Ul. Krakowskie Przedmieście – Pomnik Unii Lubelskiej

17:30 - 18:30 Kacper Wydmański “Wydmański Show”, Plac za Trybunałem

18:00 - 19:00 Mattatoio Sospeso „Out!”, Plac po Farze

18:15 - 19:15 Abraham Arzate „The record breaker”, Plac przed Centrum Kultury

18:15 - 19:00 Sari Mäkelä „The Great Granny Show!”, Plac Litewski

18:30 - 19:30 Theater Irrwisch „Wegenstreits Guests”, Ul. Krakowskie Przedmieście – Pomnik Unii Lubelskiej

18:30 - 19:30 Mantega Isernhagen „Wonder drink show”, Plac za Trybunałem

19:00 - 19:40 Marcel et ses drôles de femmes „Miss Dolly”, Plac Litewski

19:15 - 20:00 Cie du Trottoir BAM!, Plac przed Centrum Kultury

19:30 - 20:30 Kacper Wydmański “Wydmański Show”, Plac za Trybunałem

19:40 - 20:20 Sari Mäkelä „The Great Granny Show!”, Plac Litewski

19:40 - 20:40 Claudio Mutazzi „Street Coffee”, Ul. Krakowskie Przedmieście – Pomnik Unii Lubelskiej

20:20 - 21:00 Pan Ząbek „Rosyjska ruletka”, Plac Litewski

20:30 - 21:00 Krystian Minda – Połykacz mieczy, Plac przy dawnym Teatrze im. H. Ch. Andersena

21:00 - 21:30 Marcin Ex Styczyński – Plucie ogniem, Plac przy dawnym Teatrze im. H. Ch. Andersena

21:00 - 22:00 El Cruce „Punto y Coma”, Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

21:30 - 22:00 Krystian Minda – Połykacz mieczy, Plac przy dawnym Teatrze im. H. Ch. Andersena

21:30 - 22:00 Silk Sisters, Plac po Farze

22:00 - 22:30 Marcin Ex Styczyński – Plucie ogniem, Plac przy dawnym Teatrze im. H. Ch. Andersena

22:00 - 23:00 Deus Ex Machina „Galileo”, Plac Zamkowy

SPEKTAKLE SCENICZNE

17:00 - 18:00 Kolektyw Kejos „Miasto, którego nie było…”, Duży Namiot (Błonia pod Zamkiem)

18:00 - 19:00 Les Paraconteurs „Consequences”, Centrum Kultury w Lublinie

20:30 - 21:30 Kolektyw Kejos „Miasto, którego nie było…”, Duży Namiot (Błonia pod Zamkiem)

MUZYKA NA ULICY

20:00 - 20:45 Neljä Ässää „The Best Cover Band in the World”, Plac po Farze

20:45 - 21:30 3Kings, Plac po Farze