Koncert kolęd i pierogi z kapustą na dworcu autobusowym [zdjęcia]

– Pasażerowie są najważniejsi, dziękujemy za zaufanie – mówił Mariusz Grad, prezes Lubelskich Dworców. We wtorek spółka razem z Domem Kultury „Pod Akacją” przygotowała świąteczne spotkanie dla podróżnych oraz mieszkańców miasta.

Pasażerowie siedzący na głównej hali lubelskiego dworca autobusowego nie kryli zdziwienia. – Mamo, mamo, to kolędy? Ale fajnie śpiewają – pytała zaskoczona Ola, pięcioletnia pasażerka czekająca z mamą na autobus do Warszawy.

Kilka minut przed czternastą w hali głównej dworca wybrzmiały pierwsze dźwięki skrzypiec układające się w melodie znanej kolędy.

– Wspólne kolędowanie to pierwsza taka akcja. Chcieliśmy w ten sposób podziękować pasażerom i mieszkańcom Lublina za to, że ciągle są z nami. Jesteśmy zadowoleni z odbioru i w następnym roku planujemy podobną inicjatywę – tłumaczyła Magdalena Kaczanowska, rzeczniczka Lubelskich Dworców.

Oprawę muzyczną w postaci koncertu kolęd zapewnili podopieczni współorganizatora wydarzenia – Domu Kultury „Pod Akacją”.

– Kolędy przygotowała Pracownia Poezji Śpiewanej pod kierownictwem Michała Pastuszaka oraz Fabryka Piosenki, którą prowadzi Natalia Wilk – tłumaczyła Edyta Madej z DK „Pod Akacją”.

Poza koncertem, organizatorzy przygotowali świąteczny poczęstunek w postaci pierogów z kapustą.

Wcześniej, życzenia obecnym złożyli prezes Mariusz Grad z wiceprezesem Henrykiem Makarewiczem.

– Zacznijmy rozmawiać. W okresie świątecznej refleksji i dialogu chcemy wyjść do pasażerów, którzy są dla nas najważniejsi. W tym roku dworzec obchodził 50 urodziny, więc jest to dla nas rok wyjątkowy. Jeszcze raz dziękujemy, że z nami jesteście i obiecujemy wzmożoną pracę żeby za rok było Was jeszcze więcej – mówił Henryk Makarewicz.