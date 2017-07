Pierwsze plany dotyczące budowy sklepu IKEA w Lublinie pojawiły się przed ośmiu laty. W tym czasie firma kilka razy zmieniała projekt. Ostatecznie zdecydowano się na sklep o powierzchni 35 tys. mkw. Pod tym względem ustąpi on tylko placówce IKEA we Wrocławiu.

Klienci lubelskiego sklepu będą mieli do dyspozycji 2000 miejsc parkingowych. Dostaną się tam korzystając z nowych dróg, które powstają wokół kompleksu handlowego. Zakończenia prac można się spodziewać w najbliższych tygodniach. Główny element nowego układu drogowego to wiadukt nad al. Spółdzielczości Pracy. Zapewni on bezkolizyjny dojazd do sklepu.

Jak oszacował inwestor, przy budowie całego kompleksu znalazło pracę ponad 2 tys. osób. W całym centrum handlowym powstanie około 400 nowych miejsc pracy. Dodatkowo, blisko 240 pracowników zatrudni sam sklep IKEA.

Firma zakończyła już rekrutację załogi. Zainteresowanie było wyjątkowo duże. Swoje aplikacje przesłało ponad 5,5 tys. kandydatów. Kusiła ich umowa o pracę i relatywnie dobre zarobki na szeregowych stanowiskach. Z początkiem stycznia IKEA podniosła bowiem minimalne wynagrodzenie w swoich sklepach do 20 zł za godzinę.

Przy al. Spółdzielczości Pracy powstaje nie tylko sklep skandynawskiej sieci, ale i centrum handlowe. Konstrukcja budynku jest gotowa. Trwają prace wykończeniowe. Cały kompleks ma liczyć blisko 60 tys. mkw powierzchni handlowej. W galerii znajdzie się kilkadziesiąt sklepów. Wprowadzą się tam m. in. supermarket spożywczy Intermarché, sieci RTV Euro AGD, VOX Meble oraz H&M. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w przyszłym tygodniu inwestor przedstawi kolejnych najemców.

Pewne jest natomiast, że po otwarciu sklepu skandynawskiej sieci, otwarta dla gości pozostanie „IKEA po sąsiedzku”. To domowa przestrzeń, urządzona przy Krakowskim Przedmieściu 55. Można tam odpocząć, spotkać się ze znajomymi lub spróbować skandynawskich słodkości. Gospodarze organizują także różnego rodzaju spotkania i warsztaty.