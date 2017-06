Kończy się nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Są nowe placówki i nowe klasy

W piątek, 16 czerwca, kończy się nabór do szkół ponadgimnazjalnych. To już ostatnia chwila, żeby wybrać swoją wymarzoną placówkę.

Od lat mówi się o niżu demograficznym, który sprawia, że z roku na rok szkoły mają coraz większy kłopot z zapełnieniem klas. Już teraz wiadomo, że nie dotknie on III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Powstać ma w nim osiem klas pierwszych, w których będzie uczyło się 255 uczniów. Jako szkołę pierwszego wyboru wybrało ją blisko 400 tegorocznych absolwentów gimnazjów. Z trwającego naboru może cieszyć się także V LO, które może przyjąć 288 osób, a deklarację pierwszej preferencji zadeklarowało 362 absolwentów gimnazjów.

Nowe szkoły

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego powstaną dwie nowe szkoły. LO nr 30 im. Księdza Jana Twardowskiego (dzisiejsze Gimnazjum nr 10), które chce otworzyć klasę matematyczno-chemiczną, matematyczno-fizyczną, biologiczno-chemiczną oraz geograficzno-społeczną. Wciąż nie wiadomo, czy się to jednak uda, bo na 128 miejsc w sumie zapisało się 90 osób, ale tylko 25 z nich wybrało szkołę z pierwszego wyboru, a to oznacza, że jeśli zostaną przyjęci do innych placówek, w Twardowskim się nie pojawią. Kłopoty może mieć także XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” (powstałe z przekształcenia Gimnazjum tego samego imienia). W dwóch klasach pierwszych (matematyczno-fizyczno-angielskiej) i (polonistyczno-historycznej z wos) uczyć może się 64 pierwszokalasistów. Jako szkołę pierwszego wyboru placówkę do tej pory wskazało jednak tylko 26 osób.

Nowe klasy

Ogromną konkurencję w tym roku dla pozostałych szkół przygotowało XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki, czyli popularny Biskupiak. Dotychczas funkcjonowało w nim pięć klas pierwszych. W nowym roku szkolnym może być ich aż siedem. Co więcej: oferta przygotowana przez placówkę cieszy się uznaniem. Na 210 miejsc aplikuje 209 osób (dla 203 jest to szkoła pierwszego wyboru). Największym zainteresowaniem cieszy się tam klasa biologiczno-chemiczna, gdzie na 30 miejsc jest w sumie 162 chętnych oraz biologiczno-chemiczno-matematyczna (155 osób na 30 miejsc).

Niż odczują też prawdopodobnie szkoły branżowe (od września zastąpią one dzisiejsze zawodówki), które z roku na rok cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia w ZSB jako szkołę pierwszego wyboru wskazały 34 osoby, a placówka może utworzyć sześć oddziałów dla 128 osób. W Branżowej Szkole Elektrycznej I stopnia w ZSEn może powstać klasa dla przyszłych elektryków, w której może się kształcić 32 chętni. Jako szkołę pierwszego wyboru kierunek ten wskazało jednak tylko 6 osób. 11 osób wybrało jako pierwszą Branżową Szkołę Spożywczą I stopnia w ZSCHiPS, która chciałaby stworzyć 64 miejsc w klasach pierwszych. Żaden z tegorocznych absolwentów gimnazjów pierwszej nie wybrał na kierunku wędliniarz.

Wyniki rekrutacji będą znane pod koniec czerwca.

Ciekawe klasy

Licea tworzą już nie tylko klasy nastawione na naukę poszczególnych przedmiotów, ale zgodne także z zainteresowaniami i kontynuacją edukacji. VI LO chce otworzyć klasy: bankowość i finanse, dziennikarsko-prawną, bezpieczeństwo narodowe, medyczno-weterynaryjną oraz psychologiczno-pedagogiczną. VII LO otworzy klasę administracyjną, w której przedmiotami dodatkowymi będzie edukacja prawna i kulturowa oraz e-przedsiębiorczość i klasę biologiczną z e-designem i aranżacją przestrzeni. Prawdziwym hitem będzie jednak najprawdopodobniej klasa informatyczna z elementami gier komputerowych. W VIII LO kandydaci mogą zapisywać się do klasy mundurowej z elementami pożarnictwa i programowania, humanistycznej z wiedzą o filmie i teatrze, biologiczną z kosmetologią, mundurową z bezpieczeństwem oraz psychologiczno-dziennikarska. W XIV LO powstanie m.in. klasa wojskowa, wojskowa z edukacją wojskową, ratownictwem i podstawami programowania oraz wojskowa z edukacją wojskową, sztukami walki i elementami rozpoznania i nawigacji.