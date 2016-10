Koniec całodobowego Tesco w Lublinie. Jakie są przyczyny?

Lubelskie Tesco Ekstra (ul. Orkana) nie jest już sklepem całodobowym. Od początku października placówka jest otwarta tylko od godz. 6 rano do północy.

Z pytaniem o powody skrócenia godzin otwarcia hipermarketu zwróciliśmy się do biura prasowego sieci jeszcze we wrześniu. Zapewniano nas, że odpowiedź przyjdzie „w możliwie najkrótszym czasie”. Nie otrzymaliśmy jej do dziś. Na początku października pogłoska stała się jednak rzeczywistością – sklep skrócił godziny funkcjonowania.

Na początku roku Tesco skróciło godziny otwarcia części swoich sklepów w Wielkiej Brytanii. Sieć tłumaczyła wtedy, że powodem takiej decyzji było systematyczny spadek zainteresowania nocnym handlem oraz coraz częstsze dokonywanie przez klientów zakupów przez internet.

Z kolei w Polsce od początku września Tesco zamknęło siedem swoich sklepów. Sieć tłumaczyła to „powodami biznesowymi”. Zlikwidowany nie został żaden ze sklepów na Lubelszczyźnie.