Koniec radia eR. Archidiecezja rezygnuje, część załogi straci pracę

Z prowadzenia radia pod własną marką rezygnuje lubelska archidiecezja. Na częstotliwości 87,9 MHz od Wielkanocy nie usłyszymy już radia eR. Rozgłośnia wejdzie do ogólnopolskiej sieci stacji katolickich nadających pod wspólnym szyldem Radio Plus

O zmianie poinformował metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik w skierowanym do wiernych liście pasterskim odczytanym w niedzielę w świątyniach.

– W trakcie całodziennego programu, wspólnego dla wszystkich zrzeszonych rozgłośni diecezjalnych, będą przekazywane także nasze wiadomości lokalne – pisze w swym liście abp Budzik. Między godz. 16 a 20 nadawany ma być lokalny program informacyjno-publicystyczny „w całości poświęcony tematyce lokalnej, najważniejszym sprawom regionu i tematom związanym z życiem religijnym mieszkańców naszej archidiecezji”.

Archidiecezjalna rozgłośnia została uruchomiona w 1994 r. Najpierw nadawała jako Katolickie Radio Lublin, po czterech latach weszła do sieci Radio Plus i pod taką nazwą nadawała do roku 2005.

O wyjściu z sieci zdecydował ówczesny metropolita lubelski, abp Józef Życiński. – Nie uważam, żeby istota radia katolickiego wyrażała się w nadawaniu muzyki – tłumaczył swoją decyzję abp Życiński. – Jeślibyśmy mieli tylko odtwarzać przeboje, choćby łagodne, a zredukować wątek informacyjny, publicystyczny, ewangelizacyjny do dwóch godzin dziennie i to po południu, kiedy wielu słuchaczy robi zakupy, to mijałoby się to z celem.

Po wyjściu z sieci Radia Plus, rozgłośnia nadawała pod szyldem radio eR, która to nazwa miała być skrótem od słów „ewangeliczna Radość”. Ze względu na trudną sytuację finansową radio miało ponownie wejść do sieci w 2011 r., ale do tego nie doszło, bo umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z inicjatywy strony kościelnej.

Powrót do sieci będzie oznaczać dla części radiowców utratę pracy, bo – jak przyznaje arcybiskup – Radio Plus Lublin będzie tworzone przez „część dotychczasowych pracowników”. Wspólny program dla stacji tworzących sieć przygotowywany jest przez Grupę Radiową Time będącą właścicielem Radia Eska, VOX FM i nieobecnego już w Lublinie radia WAWA. Na antenach Radia Plusemitowana jest muzyka z lat 60., 70., 80. i 90. reklamowana jako „Przeboje z nutą nostalgii”.

Program Radia Plus jest nadawany w Bydgoszczy, Gdańsku, Głogowie, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Gryficach, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lipianach, Łodzi, Olsztynie, Radomiu, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze.