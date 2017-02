Konkurs walentynkowy rozstrzygnięty!

Nasz konkurs miał dwie kategorie. Można było zagłosować na najciekawsze życzenia oraz najpiękniejsze zdjęcie zakochanych.

Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają voucher na romantyczną kolację we dwoje do wykorzystania w dowolnym terminie. Życzenia na które zagłosowało najwięcej internautów będą wyświetlane na monitorach w autobusach miejskich w Lublinie do końca lutego.

Zwycięzców prosimy o zgłoszenie się do naszej redakcji (od pon. do piątku: 7.30-15.00). W przypadku życzeń SMS-owych niezbędny będzie telefon z którego wysłano zgłoszenie. Gratulujemy i zapraszamy!