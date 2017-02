Konkurs walentynkowy. Wygraj kolację dla dwóch osób

Nasz konkurs ma dwie kategorie. Można zagłosować na najciekawsze życzenia oraz najpiękniejsze zdjęcie zakochanych. Wystarczy zagłosować wybierając odpowiedni numerek w sondzie (w danej kategorii). Głosowanie potrwa do 17 lutego.

Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają voucher na romantyczną kolację we dwoje do wykorzystania w dowolnym terminie. Życzenia na które zagłosuje najwięcej internautów będą wyświetlane na monitorach w autobusach miejskich w Lublinie do końca lutego.