Korki na tym skrzyżowaniu są każdego popołudnia. Urzędnicy nie wiedzą co zrobić

Korki na ul. Narutowicza stoją praktycznie co popołudnie. Kierowców jadących od strony pl. Wolności zatrzymują przede wszystkim światła na skrzyżowaniu z Głęboką i Muzyczną. Kolejka pojazdów sięga za skrzyżowanie z ul. Konopnicką, zaś na pobliskim przystanku często nie opłaca się wsiadać w trolejbus, bo można przejść na początek ul. Głębokiej i z powodzeniem załapać się na wcześniejszy kurs.

Na żółwie tempo ruchu narzekają kierowcy, skarżą się pasażerowie komunikacji miejskiej, narzekają też miejscy radni. O skrzyżowaniu Narutowicza z Nadbystrzycką i Głęboką była mowa także na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta.

– Po to żeśmy wybudowali most na Muzycznej, żeby odciążyć ul. Narutowicza. A tu się dzieje taka sytuacja, że Muzyczna jest pusta, a na Narutowicza jest korek aż do Teatru Osterwy – twierdzi Leszek Daniewski, miejski radny PO. Jego zdaniem jest prosta recepta na problem z korkującym się skrzyżowaniem: – Wystarczy zmienić częstotliwość zmiany świateł. Musi to poprawić sytuację.

– Nie wystarczy – odpowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Kierowcy i tak z przyzwyczajenia jadą ul. Narutowicza, a obecne ustawienie sygnalizacji na skrzyżowaniu z Głęboką i Muzyczną jest ustawieniem optymalnym – twierdzi urzędnik.

Sygnalizację ustawiano metodą prób i błędów. Działa inaczej niż ta sprzed otwarcia ul. Muzycznej, bo najpierw wypuszcza kierowców jadących z ul. Narutowicza, a dopiero potem tych z Nadbystrzyckiej. Jedni i drudzy nie mogą jechać w tym samym czasie.

Wśród radnych pojawiają się coraz dalej idące pomysły na upłynnienie ruchu. – Sygnalizacja świetlna nic nie pomoże. Tu jedyna koncepcja to wybudowanie albo wiaduktu, albo jakiegoś tunelu – przekonywał niedawno radny Zbigniew Ławniczak (PiS). Na jego oficjalne pytanie w tej sprawie nadeszła już oficjalna odpowiedź. Ratusz tłumaczy, że „budowa tunelu lub wiaduktu (...) aktualnie nie jest brana pod uwagę.”

W dalszych planach miasta jest przebudowa skrzyżowania Narutowicza z Głęboką, Nadbystrzycką i Muzyczną, ale ma to nastąpić dopiero przy okazji przebudowy Głębokiej. Na pewno nie w tym roku.

>>>