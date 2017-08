Korki obok centrum IKEA po otwarciu. Opóźnienia autobusów od 30 do 45 minut

Problemy z przejazdem mają również autobusy komunikacji miejskiej, których opóźnienia powstają głównie na zakorkowanej ul Nasutowskiej.

- Opóźnienia wynoszą od 30 do 45 minut twierdzi Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego. Przyznaje, że sytuacja może się jeszcze zmienić w związku ze zbliżającymi się popołudniowym szczytem komunikacyjnym.

Pasażerowie autobusów jadących w stronę sklepu szwedzkiej sieci nie muszą stać w tym korku i mogą wysiąść zaraz za skrętem z alei Spółdzielczości Pracy. Gorzej jest z kursami powrotnymi, bo autobus, który nie dotrze do przystanku końcowego nie może wyruszyć z niego w kierunku centrum.

Kierowcy jadący własnymi samochodami od strony centrum Lublina mogliby oszczędzić sporo czasu nie wjeżdżając na parking sklepu na światłach przy skrzyżowaniu z ulicą Nasutowską, tylko jadąc nieco dalej w stronę granicy miasta i korzystając tam z wiaduktu prowadzącego wprost przed sklep.

Zamiast udać się na ten wiadukt, gdzie nie trzeba czekać na światłach, wielu kierowców ustawia się w kolejce do skrętu w lewo z al. Spółdzielczości Pracy w ul. Nasutowską. Kolejka nie zawsze mieści się na wydzielonym pasie do skrętu w lewo i chwilami utrudnia przejazd także tym, którzy nie zmierzają na zakupy do sklepu IKEA, a chcą tylko wydostać się z Lublina.

Korki na Nasutowskiej przed centrum IKEA biorą się stąd, że sklepowy parking nie jest w stanie pomieścić wszystkich samochodów i ochrona wpuszcza kolejne pojazdy dopiero wtedy gdy zwalniają się miejsca postojowe. Ile samochodów wyjeżdża sprzed sklepu, tyle może wjechać.

Spora część parkingu jest jeszcze zagrodzona, bo znajduje się przed towarzyszącą sklepowi IKEA galerią handlową, która nie jest jeszcze ukończona, a jej otwarcie ma nastąpić pod koniec roku. Wielu kierowców pozostawia swoje samochody już na al. Spółdzielczości Pracy blokując chodnik wzdłuż jezdni serwisowej w kierunku granicy miasta.

Zobacz także: IKEA Lublin. Tłumy na otwarciu sklepu (zdjęcia, wideo)