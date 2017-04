Koszyczek wielkanocny. Co włożyć do święconki?

Co należy włożyć do święconki, czyli tradycyjnego koszyczka wielkanocnego? Tradycyjnie jest to chleb, który symbolizuje Ciało Chrystusa. Wkładamy też wędlinę - symbol zdrowia i płodności dla nas i rodziny. Sól symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona do koszyczka będzie miała moc odstraszającą zło.

Jajko to symbol życia, a chrzan symbolizuje siłę fizyczną, którą powinien nam zapewnić przez cały rok. Ciasto to symbol umiejętności i doskonałości. Baranek, najbardziej znamienny symbol Świąt Wielkanocnych, uosabia przezwyciężenie zła.