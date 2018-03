Kozienalia 2018 w Lublinie. Znamy pierwszą gwiazdę

To hip-hopowy duet, który powstał w 2006 roku w Łodzi. Tworzą go Jarosław „Astek” Steciuk i Radosław „Rado Radosny” Średziński. Muzycy wydali do tej pory siedem albumów. Dziś ma miejsce premiera najnowszego z nich, zatytułowanego „Coś przerywa”.

Dwa Sławy wystąpią na scenie głównej Kozienaliów w czwartek 18 maja. Będzie to pierwszy dzień organizowanej przez samorząd UMCS imprezy, która potrwa do 20 maja na terenie browaru przy ul. Bernardyńskiej.