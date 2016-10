Kradzież pieniędzy ze sklepu w Lublinie. Policja szuka sprawców

Policjanci zwracają się z apelem o pomoc w ustaleniu sprawców kradzieży pieniędzy z jednego z marketów przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie. Do przestępstwa doszło 17 września br.

– Sprawcy wspólnie i w porozumieniu wykorzystując chwilową nieuwagę obsługi sklepu z kasetki kasy sprzedażowej ukradli gotówkę w kwocie 1500 zł – podaje st. sierż. Kamil Karbowniczek z KWP w Lublinie. – Policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym widać jak jeden z mężczyzn zakrada się za kasę, a drugi go zasłania. I dodaje: Jak wynika z policyjnych ustaleń jeden z tych mężczyzn tego samego dnia, ok. 30 minut później dokonał podobnej kradzieży w jednym ze sklepów przy ul. Jutrzenki. W tej sprawie zwracaliśmy się do Państwa z apelem w dniu 14 października.

Funkcjonariusze z IV Komisariatu Policji w Lublinie poszukują mężczyzn widocznych na publikowanym nagraniu z monitoringu. Osoby, które rozpoznają sprawców policja prosi o kontakt z dyżurnym IV komisariatu tel.: 81 535 48 45. Można dzwonić też pod numer alarmowy policji – 997.

Policja zapewnia anonimowość.