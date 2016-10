Kradzież telefonu w galerii handlowej w Lublinie. Policja szuka kobiety z nagrania

Policjanci poszukują kobiety podejrzewanej o kradzież telefonu. Do kradzieży doszło pod koniec sierpnia br. w jednym ze sklepów w galerii handlowej przy ul. Witosa w Lublinie. Policjanci publikują wizerunek poszukiwanej.

Policjanci poszukują kobiety, której wizerunek nagrany został przez kamerę monitoringu jednego ze sklepów w galerii handlowej przy ul. Witosa w Lublinie.

– Obserwując zapis z kamer, na początku nic nie wzbudza podejrzeń – przyznaje nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. – Kobieta z dzieckiem spaceruje między sklepowymi alejkami. Jak typowa klientka ogląda aparaty telefoniczne. W pewnym momencie widać jak bierze do ręki jeden z telefonów, odłącza przewód zabezpieczający a po chwili bierze drugi model i pokazuje go dziecku. W tym samym czasie zakrywa odłączony przez nią wcześniej od zabezpieczeń sklepowych telefon. Nakrywa go swoją komórką i odchodzi z miejsca kradzieży.

Skradziony ze sklepu telefon jest wart blisko 550 zł.

Osoby, które rozpoznają kobietę z opublikowanego przez policję zdjęcia są proszone o kontakt z VII Komisariatem Policji (ul. Wyżynna 18). Można też kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 997. Informacje można przekazać anonimowo.