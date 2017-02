Kradzieże paneli słonecznych w Niemczech, złodziejska "dziupla" w gminie Wojciechów

Do zatrzymań doszło dzięki współpracy policjantów z KMP w Lublinie z CBŚP z Gorzowa Wielkopolskego i z niemiecką policją.

W miniony wtorek funkcjonariusze weszli na teren jednej z posesji w gminie Wojciechów w powiecie lubelskim. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 35 do 37 lat. Trzej z zatrzymanych to mieszkańcy woj. lubuskiego, kolejny 37 latek to mieszkaniec Lublina.

- Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli pochodzący z kradzieży sprzęt o wartości ponad pół miliona złotych. Wczoraj z zatrzymanymi trwały czynności procesowe. Wszyscy doprowadzeni zostali do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim. Zarzuty dotyczą paserstwa mienia znaczonej wartości - informuje nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji.

Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.