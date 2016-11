Krzysztof Gonciarz w Lublinie. Pełna sala CSK na spotkaniu ze znanym youtuberem (zdjęcia)

„Co je Gonciarz w Lublinie? Cebularz!” – dobry humor nie opuszczał gwiazdy czwartkowego wieczoru w Centrum Spotkania Kultur. Krzysztof Gonciarz, popularny youtuber i producent wideo odwiedził nasze miasto, by opowiedzieć o swojej pracy. Spotkanie z nim wpisało się również w temat otwieranej w piątek głośnej wystawy CSK – „Doświadczyć Japonii”.

Ostatnie dwa miesiące krakowianin spędził jednak w Polsce, co odbiło się szerokim echem wśród jego fanów. Podczas czwartkowego spotkania z Gonciarzem w Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa wypełniła się po brzegi młodymi ludźmi, którzy znają jego twórczość z internetu.

Młody producent od jakiegoś czasu na stałe mieszka i pracuje w Japonii, gdzie z przyjaciółką Kasią prowadzi własną firmę. Na co dzień na jego kanale ukazują się filmy, w których Gonciarz opowiada o kulturze i życiu w kraju kwitnącej wiśni.

W związku z planowaną w CSK wystawą poświęconą sztuce japońskiej, nie mogło zabraknąć pytania o odbiór tej właśnie sztuki przez Gonciarza. Youtuber przyznał, że najbardziej przemawia do niego twórczość popkulturowego artysty Takashiego Murakamiego. O samej Japonii Gonciarz wypowiadał się jednak stosunkowo niewiele, aczkolwiek zdradził, że ma w planach napisanie książki o kraju kwitnącej wiśni.

Zebrana w Sali Operowej CSK młodzież pytała przede wszystkim o sprawy związane z prowadzeniem internetowych kanałów wideo. Dowiedzieliśmy się jak wygląda proces produkcji videoblogów, budowanie zespołu, rozwijanie własnego kanału, czy mierzenie się z tak zwanym internetowym „hejtem”.

- Bardzo podoba mi się fakt, że większość subskrybentów zaczyna szybko reagować na mowę nienawiści w komentarzach pod moimi filmami – stwierdził. – Od jakiegoś czasu tego typu zachowania są szybko tłumione przez użytkowników, którym nie podoba się „hejt” czy wulgarność na moim kanale.

Gonciarz przyznał również, że ma w planach zupełnie nowy format filmów, jednak nie chciał zdradzić na ten temat nic więcej.

Współautor vloga „The Uwaga Pies” pytany był również o swoją przyjaciółkę, Kasię, która coraz częściej zaczyna pojawiać się w jego filmach. Fani zastanawiali się, czy nie przeszkadza mu, że Kasia staje się bardziej popularna od niego. – Działamy razem ku wspólnej korzyści i bardzo się cieszę, że Kasia ma w naszą twórczość tak wyraźny wkład – odpowiedział yotuber.

Spotkanie w Lublinie było prawdopodobnie ostatnim przed powrotem Krzysztofa Gonciarza do Japonii. - Cieszę się z przyjazdu do kraju – przyznał youtuber. – Ale te dwa miesiące nieustannych podróży i spotkań były dla mnie bardzo męczącym okresem. Nie mogę się już doczekać powrotu do Japonii i odpoczynku – dodał.