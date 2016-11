Krzysztof Żuk na celowniku. Prezydent Lublina może stracić stanowisko. "Nie pozwolę się zastraszyć"

Odwołanie dotyczy głośnej sprawy wynajęcia przez miasto biur w nieistniejącym wówczas, i wciąż wznoszonym, budynku przy Wieniawskiej 15. Gmach stawia lubelska firma Orion, z którą w 2014 r. miasto zawarło umowę najmu planowanych biur. Umowę zakwestionował Urząd Zamówień Publicznych, a w drugiej instancji Krajowa Izba Odwoławcza.

W ocenie obu tych instytucji umowa miała też cechy zlecenia przez miasto robót budowlanych bez wymaganego przetargu. Dlatego sprawa trafiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Rzecznik jest oskarżycielem przed komisją orzekającą przy RIO, która we wrześniu odrzuciła jego wniosek o uznanie winny i karę nagany dla prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i sekretarza miasta, Andrzeja Wojewódzkiego (on podpisał umowę).

Uniewinniając samorządowców komisja przychyliła się do ich stwierdzenia, że w chwili zawierania umowy nie zabraniało jej polskie prawo, a jedynie unijna dyrektywa, która nie była jeszcze przeniesiona do polskiej ustawy.

Tuż po korzystnym dla Żuka orzeczeniu oskarżycielka twierdziła, że raczej nie złoży odwołania. Ale dziesięć dni później została odsunięta od sprawy przez wiceministra finansów, który zmienił oskarżyciela na rzecznika działającego przy resorcie. Prawo daje mu taką możliwość. Swej decyzji wiceminister nie uzasadniał. – Nie udało mi się znaleźć żadnego podobnego przypadku w przeszłości – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Dlaczego odbiera się sprawę oskarżycielowi, który mówi publicznie, że raczej nie będzie wnosić odwołania? – pyta Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta, który murem stanął za Żukiem.

Nowa oskarżycielka złożyła odwołanie, w którym twierdzi, że miasto powinno zastosować unijna dyrektywę. Z tym Żuk się nie zgadza. – W Polsce obowiązuje polskie prawo, a nie dyrektywy – podkreśla prezydent.

W wyniku odwołania sprawę zbada Główna Komisja Orzekająca przy Ministerstwie Finansów. Prawo nie pozwala jej ani uznać za winne, ani ukarać osób, które w niższej instancji zostały uniewinnione. Może za to – jeśli uzna, że należy orzec o winie – przekazać sprawę z powrotem do lubelskiej komisji wraz z wytycznymi co do orzeczenia, jakie powinna wydać.

– Te zalecenia, te wytyczne są wiążące – przyznaje Zbigniew Dubiel, szef radców prawnych Ratusza.

Jeśli w konsekwencji tych działań prezydent i sekretarz zostaliby uznani winnymi, to najsurowszą z kar, które może orzec komisja, jest zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem publicznymi pieniędzmi. Czyli w praktyce pozbawienie posad. Od takiego orzeczenia prezydent mógłby się odwołać do głównej komisji, a potem kolejno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a potem Naczelnego Sądu Administracyjnego. – Będę bronić się w sądzie, bo wiem, że racja jest po mojej stronie – podkreśla Żuk. I dodaje, że takie postępowania będą długo trwały, więc nie da się go szybko usunąć ze stanowiska. – Ta sprawa jest na lata – mówi prezydent.

W ocenie Żuka sprawa ma wymiar czysto polityczny i jest efektem działań Prawa i Sprawiedliwości, którego politycy już rok temu publicznie wypowiadali się, że prezydent powinien zostać uznany winnym i odsunięty od władzy. – PiS wytacza działa polityczne wykorzystując w walce ze mną i z Lublinem instytucje państwa i państwowe służby specjalne – mówi Żuk, który ma już także kłopoty z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

CBA twierdzi, że Żuk złamał prawo przez sam fakt zasiadania od stycznia 2014 r. do lutego 2016 r. w radzie nadzorczej spółki PZU Życie. – Do spółki zostałem powołany przez ministra Skarbu Państwa – mówi prezydent. Teraz CBA ocenia, że Żuk naruszył tzw. ustawę antykorupcyjną, ograniczającą możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. – Odmówiłem podpisania protokołu z kontroli – oświadcza Żuk. Twierdzi, że CBA nawet nie było zainteresowane posiadanymi przez niego opiniami prawnymi mówiącymi, że może zasiadać w radzie nadzorczej PZU Życie.

– Nie pozwolę się zastraszyć i będę bronić Lublina przed agresywną, polityczną wojną – stwierdza Żuk na specjalnie zwołanej na niedzielę konferencji prasowej.