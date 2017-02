Krzysztof Żuk o decyzji wojewody: Nie dam się zastraszyć

"Szanowni Państwo,

Nawiązując do wydanego dziś przez Wojewodę Lubelskiego zarządzenia zastępczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin pragnę ponownie z całą mocą podkreślić, że będę bronił swojego dobrego imienia i niezwłocznie skieruję sprawę na drogę sądową, korzystając z przysługującego mi prawa złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jeśli będzie taka konieczność - także do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydanie zarządzenia zastępczego nie powoduje jakichkolwiek prawnych zmian w pełnieniu moich zadań. Jako Prezydent Miasta Lublin, obdarzony mandatem uzyskanym w wyborach powszechnych, wypełniałem go i będę nadal pełnić dla dobra Mieszkańców naszego Miasta i jego rozwoju.

Przypominam, że po złożonych przeze mnie wyjaśnieniach Rada Miasta Lublin nie znalazła podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin, czemu dała wyraz podczas głosowań na nadzwyczajnej sesji w dniu 14 listopada 2016 roku, a następnie nie podejmując uchwały w tym przedmiocie na wezwanie Wojewody.

Chcę z całą stanowczością zaznaczyć, że jako Prezydent Miasta Lublin miałem prawo zasiadać w Radzie Nadzorczej PZU Życie SA. Nie doszło do złamania przepisów prawa, a stawiane mi zarzuty mają wyłącznie charakter polityczny. Kandydując na członka Rady Nadzorczej PZU Życie SA, dochowałem wszelkiej staranności oraz zasięgałem informacji i konsultacji prawnych. Posiadam trzy opinie prawne sporządzone przez wybitnych specjalistów i autorytety w dziedzinie prawa, które jednoznacznie wskazują, iż nie doszło do naruszenia przeze mnie obowiązujących przepisów. Przypomnę, że warunkiem objęcia stanowiska w spółce prawa handlowego jest dokonanie zgłoszenia takiej osoby przez Skarb Państwa, inną osobę prawną oraz przez spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji. Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy do zgłoszenia w imieniu Skarbu Państwa. Rekomendacja Ministra Skarbu Państwa, uprawnionego ustawowo do reprezentacji Skarbu Państwa spełnia te wymogi. Nadto spółka PZU SA w chwili zgłaszania mnie i powołania na członka Rady Nadzorczej do spółki PZU Życie SA posiadała 100% udziału w tej spółce, a Skarb Państwa dysponował siłą głosu na Walnym Zgromadzeniu PZU SA ponad 50%. Zostały zatem spełnione wszelkie formalne wymogi w tym zakresie, czego potwierdzeniem jest również fakt, że Sąd dokonał rejestracji mojej osoby jako członka Rady Nadzorczej, a samo powołanie nigdy nie było przez nikogo kwestionowane.

Jednocześnie zapewniam, że sytuacja politycznej walki, która ma skutkować usunięciem mnie ze stanowiska, nie ma żadnego wpływu na sprawne i efektywne funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin oraz sprawowanie przeze mnie funkcji Prezydenta Miasta. Jesteśmy w kluczowej fazie aplikowania o środki europejskie na realizację ważnych dla miasta inwestycji, konsekwentnie realizujemy Strategię Rozwoju Lublina do 2020 r. i Kontrakt dla Lublina na lata 2014-2018. Nie dam się zastraszyć, będą bronił swojego dobrego imienia oraz Lublina przed agresywną walką polityczną."

Z poważaniem,

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin