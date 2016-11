Ksiądz skazany za molestowanie uczennic. Kuria przeprasza za duchownego

W tej sprawie Kuria Diecezjalna w Zamościu wydała specjalne oświadczenie, ale nie ujawnia, czy wypłaci dziewczynkom odszkodowanie. A takiego – w wysokości miliona złotych – domaga się od kurii zamojsko-lubaczowskiej, ks. Stanisława G. oraz parafii w Kalinówce pełnomocnik rodzin ofiar. I to niezależnie od publicznych przeprosin.

Ks. Stanisław G. był proboszczem parafii w Kalinówce (pow. zamojski). Uczył też religii w jednej z pobliskich szkół. Dwa lata temu jedna z jego uczennic opowiedziała mamie o tym, że była przez duchownego molestowana. Badająca sprawę prokuratura ustaliła, że ofiarą księdza padły też cztery inne dziewczynki. Do molestowania dochodziło zarówno w szkole, jak i w kościele Stanisław G. obmacywał uczennice i wkładał im ręce pod bieliznę. Duchowny przyznał się do trzech z pięciu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.

Ksiądz początkowo otrzymał wyrok w zawieszeniu, ostatecznie został jednak skazany na 3 lata bezwzględnego więzienia i trafił do zakładu karnego. Sąd zakazał mu również kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na mniej niż 50 metrów.

Teraz głos w sprawie zabrała kuria. – Do czasu zawiadomienia przez prokuraturę o wszczętym wobec księdza postępowaniu, Kuria Diecezjalna nie otrzymała żadnych informacji o nadużyciach księdza, ani ze strony osób, wobec których ksiądz zachowywał się niewłaściwie, ani ze strony środowiska parafialnego czy szkolnego, w których ksiądz funkcjonował na co dzień – podkreśla ks. Michał Maciołek, rzecznik prasowy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. – Natychmiast po otrzymaniu informacji o działaniach prokuratury wobec duchownego, biskup diecezjalny podjął w stosunku do niego odpowiednie działania – został on odwołany z urzędu proboszcza parafii, zawieszony w obowiązkach katechety oraz duszpasterza dzieci i młodzieży. Kuria w pełni współpracowała z organami wymiaru sprawiedliwości w celu rzetelnego wyjaśnienia sprawy.

Kuria przypomina, że o sprawie powiadomiono też Kongregację Stolicy Apostolskiej, a po zakończeniu postępowania podjęto czynności przewidziane prawem kanonicznym, mające na celu ocenę zachowania księdza.

– Biskup diecezjalny (...) wyraża współczucie i solidarność z osobami pokrzywdzonymi oraz głębokie ubolewanie z powodu zła wyrządzonego przez osobę duchowną – pisze ks. Maciołek i dodaje, że do diecezji dotarło roszczenie „dotyczące zapłaty za czyny, których dopuścił się skazany duchowny”.

– Pełnomocnik poszkodowanych w najbliższym czasie zostanie powiadomiony o stanowisku Diecezji w tej sprawie – informuje rzecznik.