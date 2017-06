Kto jest na minusie, a kto na plusie? Wyniki finansowe lubelskich instytucji kultury

CSK w ubiegłym roku miało imponujący budżet w wysokości 18 mln zł. – Strata jest rzeczywiście bardzo duża, ale pamiętajmy, że był to pierwszy rok prowadzenia pełnej działalności przez tę instytucję, co wymagało zwiększonych kosztów związanych m.in. z repertuarem czy promocją. Dyrekcja musiała zmierzyć się z trudną rzeczywistością, ale oferowane propozycje znacznie wzbogaciły ofertę kulturalną Lublina i regionu – broni władz CSK Beata Górka, rzecznik prasowy marszałka województwa.

– Centrum Spotkania Kultur wypracowało w roku 2016 przychód na poziomie ponad 3 milionów złotych, w czasie zaledwie ośmiu miesięcy działalności. Wspomniana kwota bilansowa to kwota netto bez VAT, który odzyskaliśmy na poziomie pół miliona złotych – informuje Ewa Dados-Jabłońska, rzeczniczka CSK i podkreśla, że placówka nie zanotowała żadnych długów.

Z lubelskich instytucji stratę 140,5 tys. zł zanotował Teatr Muzyczny. Z kolei sąsiadująca z nim Filharmonia Lubelska odnotowała zysk w wysokości 76 tys. zł. Na sporym plusie rok zamknęły natomiast Muzeum Lubelskie (542 tys. zł), Muzeum Wsi Lubelskiej (458,9 tys. zł).

– W większości instytucji nastąpił wyraźny wzrost procentowy przychodów z tytułu sprzedaży biletów w 2016 r. w stosunku do 2015 r. Na przykład w Muzeum Lubelskim wyniósł on 52,59 proc., w Teatrze Muzycznym – 38,76 proc., w Muzeum Wsi Lubelskiej – 18,64 proc., a w filharmonii 16 proc. – wylicza Górka. – Trudno powiedzieć, żeby placówki kulturalne na siebie zarabiały. To nie jest ich statutowy cel, jest nim stwarzanie społeczeństwu możliwości obcowania z kulturą w każdym wymiarze. Generalnie te wyniki nie są złe – podsumowuje rzeczniczka.TOMA

Wyniki (bez amortyzacji)

• Teatr im. J. Osterwy 22 619,31 zł

• Teatr Muzyczny -140 501,98 zł

• Filharmonia im. H. Wieniawskiego 76 164,82 zł

• Wojewódzki Ośrodek Kultury 11 446,47 zł

• Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” 15 703,77 zł

• Centrum Spotkania Kultur -850 613,30 zł

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna 127 623,02 zł

• Muzeum Lubelskie 542 928,64 zł

• Muzeum Wsi Lubelskiej 458 913,23 zł

• Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 270 348,14 zł

• Muzeum Zamoyskich w Kozłówce -37 009,03 zł