Mniej zarabia, ale więcej oszczędza Agata Fisz. Prezydent Chełma na rachunkach i lokatach ma w sumie 203 tys. zł, a jej roczna pensja to 158 tys. zł.

– Uważam, że wynagrodzenia prezydentów miast są na przyzwoitym poziomie – mówi Agata Fisz. – Oczywiście trzeba pamiętać, że to bardzo odpowiedzialna i wymagająca praca. W urzędach często pracujemy po godzinach i w weekendy. Od kiedy pełnię tę funkcję nigdzie nie dorabiam – dodaje. W garażu pani prezydent stoi honda cr-v z 2011 r.

Fisz nie musi spłacać żadnych kredytów, czego nie można powiedzieć o Andrzeju Wnuku, prezydencie Zamościa. Wnukowi zostało do spłacenia jeszcze ponad 74 tys. franków szwajcarskich (ok. 285 tys. zł) kredytu, który zaciągnął na budowę domu. Oszczędności prezydenta Zamościa to 25 tys. zł i 20 euro. Posiada też wartościową nieruchomość – 137-metrowy dom wart jest prawie pół miliona złotych, a działka na której stoi – 100 tys. zł. Roczny dochód Wnuka to 143 tys. zł.

Ok. 68 tys. zł oszczędności wykazał w swoim oświadczeniu majątkowym prezydent Puław. Janusz Grobel posiada ponadto dom o powierzchni 151 mkw. wart 350 tys. zł. Do tego działka budowlana (618 mkw.) o wartości 150 tys. zł. Zarobki Grobla w 2016 r. to 156 tys. zł. Prezydent nie goni też za motoryzacyjnymi nowinkami – w jego garażu stoi renault megane z 2000 r. Grobel ma też niemałe zobowiązania – do spłacenia pozostało mu jeszcze 84 tys. zł pożyczki.

20 tys. zł to z kolei oszczędności Dariusza Stefaniuka, który zarządza Białą Podlaską. Prezydent posiada też 64-metrowe mieszkanie o wartości 200 tys. zł, a jeździ volvo v50 z 2005 r.

Stefaniuk może pochwalić się też nowym zakupem. To motocykl bmw k 1300 z 2010 r. Ponadto prezydent Białej Podlaskiej boryka się jeszcze z kredytem hipotecznym. Do spłaty zostało mu niespełna 140 tys. zł.