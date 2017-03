Kto zdobędzie 100 tys. zł? Zagłosuj w konkursie IKEA Lublin - opis projektów

Głosować może każdy mieszkaniec naszego miasta, który ukończył 16 lat. Można oddać tylko jeden głos na jeden projekt. Głosowanie potrwa do 23 kwietnia. W przyszłym tygodniu IKEA otworzy również specjalne miejsce na Krakowskim Przedmieściu 55 (róg Wieniawskiej), w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. Na realizację zwycięskiego projektu IKEA przeznaczy 100 tys. zł.

– Zapraszamy do głosowania wszystkich lublinian! Chcemy, by to właśnie oni, demokratycznie, zadecydowali o prezencie, który najlepiej trafia w ich potrzeby – przekonuje Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce.

Projekt 1: Cykel Lublin – Rower dla Lublina, zgłoszony przez Krzysztofa Kowalika

Projekt ma zachęcać do korzystania z roweru, dzięki poprawieniu umiejętności bezpiecznego poruszania się nim w ruchu ulicznym. Zakłada przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów lubelskich szkół i warsztatów bezpiecznej jazdy rowerem dla mieszkańców. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały edukacyjne, opaski odblaskowe i komplet oświetlenia rowerowego. Przed lubelskimi szkołami stanie 100 bezpiecznych stojaków rowerowych. Cztery szkoły zostaną wyposażone w samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Dodatkowo rozbudowana zostanie wypożyczalnia jednośladów.

Projekt 2: Wspólna Przestrzeń, zgłoszony przez Lubelską Kooperatywę Spożywczą

To niekomercyjne miejsce spotkań, w którym będzie można rozwijać zainteresowania i realizować własne pomysły, a także uczestniczyć w warsztatach i wykładach z ekspertami dobrych praktyk społecznych i ekonomicznych. W ramach projektu w różnych miejscach Lublina organizowane będą również „TuTargi”, na których będzie można poznać lokalnych wytwórców i nabyć ich produkty. Autorzy projektu chcą również zorganizować cykl warsztatów „Lubelskie smaki świata”, podczas których cudzoziemscy sąsiedzi będą przybliżać zwyczaje i smakołyki swoich krajów.

Projekt 3: Samodzielnia - Lubelska Przestrzeń Kreatywna, zgłoszony przez Piotra Skrzypczaka, Pawła Cegiełko oraz Szymona Pietrasiewicza:

W ramach projektu ma powstać przestrzeń otwarta dla wszystkich mieszkańców Lublina o nazwie Samodzielnia. Będzie to kompleks dobrze wyposażonych pracowni: przestrzeń projektowa, warsztat stolarski, mechaniczno-elektryczny, drukarski, krawiecki i dekoratorski, a także stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspierającym projektowanie. Znajdzie się tam również miejsce dla dzieci, by też mogły same popróbować prac kreatywnych. Samodzielnia to również praktyczne warsztaty dla osób, które chcą zacząć przygodę z majsterkowaniem i upcyklingiem. Miejsce to będzie czynne 7 dni w tygodniu, korzystanie z niego będzie bezpłatne.

Na jeden z finałowych pomysłów można głosować za pośrednictwem strony IKEA.pl/dlaLublina.