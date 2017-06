Która lubelska szkoła wyższa wypada najlepiej? Ranking Perspektywy 2017

– Utrzymaliśmy pozycję w najbardziej prestiżowym rankingu, to duży sukces – cieszą się w PSW w Białej Podlaskiej

PSW w Białej Podlaskiej pozostaje najlepszą szkołą zawodową w kraju. KUL zrównał się z UMCS, ale przed nimi jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie – to wyniki najnowszego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017.

– Bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się obronić to, co wypracowaliśmy przed rokiem. Utrzymaliśmy pozycję w najbardziej prestiżowym rankingu, to duży sukces – mówi Renata Karwacka, dyrektor gabinetu rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych po raz pierwszy sklasyfikowana została PWSZ w Chełmie, która zajęła 16. miejsce. O jedno „oczko” niżej znalazła się PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu, notując spadek z ósmej lokaty.

W Rankingu Uczelni Akademickich spośród lubelskich uczelni wciąż najlepiej wypada Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 24. pozycja w kraju to identyczny wynik, jak przed rokiem. 27. miejsce ex aequo zajęły KUL i UMCS. Więcej powodów do zadowolenia mają na najstarszym lubelskim uniwersytecie, który „wspiął się” z 31. miejsca w ubiegłorocznym zestawieniu.

– Jesteśmy jedyną uczelnią w Lublinie, która poprawiła lokatę w klasyfikacji generalnej i w tym roku jest to największy awans – podkreśla Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.

– Możemy tylko pogratulować naszym sąsiadom. Nasz uniwersytet zanotował minimalny spadek (o jedną pozycję – dop. red.), ale osiągnęliśmy wynik na poziomie ubiegłorocznego. Cieszy nas fakt, że utrzymaliśmy pierwsze miejsce w województwie lubelskim podwzględem liczby absolwentów na rynku pracy – mówi z kolei Aneta Adamska, rzecznik UMCS.

Politechnika Lubelska została sklasyfikowana na 35. miejscu, a Uniwersytet Przyrodniczy na 49. Obie uczelnie zanotowały spadek o dwie pozycje.

Jeśli chodzi o poszczególne kierunki oferowane przez lubelskie szkoły wyższe, ponownie na pierwszym miejscu w kraju znalazła się teologia na KUL. Niezły wynik zanotowały także: filozofia (4. miejsce) i filologia polska (6. miejsce). W przypadku UMCS najlepiej wypadły: pedagogika specjalna (5. miejsce) i administracja (7. miejsce). Uniwersytet Przyrodniczy może natomiast pochwalić się piątymi lokatami architektury krajobrazu, dietetyki oraz kierunków o żywieniu i żywności.

W Rankingu Uczelni Niepublicznych Magisterskich najwyżej, na 18. miejscu, znalazła się Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, która awansowała z 37. lokaty. Na 38 miejscu sklasyfikowano Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. W. Pola (w ubiegłym roku miejsce w szóstej dziesiątce), a na 48. debiutującą w zestawieniu Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji.