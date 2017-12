Które miasto najpiękniej oświetlone na święta? Głosowanie trwa

Zadanie jest proste. Wśród najładniej ozdobionych miejscowości internauci wybierają szesnaście najpiękniejszych. Zwycięzca regionalny otrzyma energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł, który zostanie przeznaczony na cele charytatywne. W finale akcji do zdobycia oprócz tytułu "Świetlnej Stolicy Polski” do potrzebujących mieszkańców miasta trafiają nagrody warte 40 tys. zł.

Głosować na swoje miasto można codziennie do 2 stycznia 2018 r. na stronie internetowej SwieciSie.pl.

– Każdego roku Plebiscyt Miast wyzwala duże emocje, rywalizacja trwa do ostatniej chwili. To nie wielkość miasta ale mobilizacja i zaangażowanie jego mieszańców oraz sympatyków ma kluczowe znaczenie. Udowadniają to poprzednie edycje, podczas których zwycięzcami były miasta powiatowe m.in. Zamość. Jednych motywuje lokalny patriotyzm, innych uznanie dla miejskiego oświetlenia, ale najwięcej osób do głosowania przekonuje szczytny cel akcji. W plebiscycie miast prawdziwymi zwycięzcami są bowiem osoby potrzebujące, bo to do nich ostatecznie trafia energooszczędny sprzęt AGD od Grupy Energa – mówi Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Energa.

Ale w konkursie mogą brać udział także pasjonaci fotografii. W ramach indywidualnego konkursu fotograficznego wygrać można blisko 80 nagród. Autor najlepszego zdjęcia w konkursie otrzyma bon do sklep.energa.pl na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 4 tys. zł.