KUL: Kto zaprojektuje pomnik ks. Idziego Radziszewskiego?

18 artystów zostało zaproszonych do zaprojektowania pomnika ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czas na składanie prac mają do 7 czerwca.

W ogłoszonym przez KUL konkursie wpłynęły 23 zgłoszenia z całej Polski. – Po ich weryfikacji i uzupełnieniu brakujących dokumentów do składania pracy konkursowej zostało dopuszczonych 18 uczestników – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy uczelni. – Do składania prac konkursowych zostali zaproszeni między innymi znani i cenieni rzeźbiarze i profesorowie akademiccy, a także młodzi artyści, osoby które ukończyły ASP w Warszawie, ASP w Krakowie, ASP we Wrocławiu, czy ASP w Gdańsku. W większości w skład zespołów konkursowych wchodzą również architekci i absolwenci politechnik.

Pomnik ma stanąć na skwerze abp. Józefa Życińskiego w pobliżu Centrum Spotkania Kultur. Komisja konkursowa, której przewodniczy prof. Leszek Mądzik, przy ocenie prac będzie brała pod uwagę przede wszystkim walory artystyczne pomnika, kompozycję przestrzenną, rozwinięcie detalu architektonicznego bryły i twórcze, oryginalne rozwinięcie przesłania ideowego.

Zwycięzcę poznamy 12 czerwca. Nagrodą główną będzie realizacja projektu i 30 tys. zł. Regulamin przewiduje także przyznanie nagród dodatkowych. W sumie pula wynosi 70 tys. zł. Koszt wszystkich prac związanych z budową pomnika musi zmieścić się w kwocie 390 tys. zł.