Motozłaz potrwa od czwartku do soboty. Będzie czym nasycić oczy, bo na liście zarejestrowanych uczestników nie brakuje naszych, legendarnych Sokołów 600 i 1000 czy przedwojennych BMW. Zapowiadają się także goście z Węgier, którzy zostaną jeden dzień dłużej. W niedzielę, na festynie Moto Piknik w ostrowskim parku ugotują słynny węgierski gulasz.

Wszystkie maszyny, a szczególnie te sprzed II wojny światowej, mają swoje historie. – Z Warszawy przyjedzie Miele Sachs 100 z 1935 roku, motocykl z niezwykłą przeszłością. Maszyna w 1947 roku trafiła do Polski. Przyprowadził ją na kołach, z Hamburga, powstaniec warszawski wracający z niewoli. I nie była to reparacja wojenna, ale legalnie kupiony motocykl. Rodzina do dziś ma oryginalną umowę kupna. Do dziś też ten motocykl jest w rękach warszawskiej rodziny powstańca – opowiada Robert Piętka.

– Najstarsza maszyna została wyprodukowana w 1933 roku. Jest to DKW BM200 Arkadiusza Grochowskiego z Automobilklubu Lubelskiego – mówi Robert Piętka z Federacji Zmotoryzowanych, jeden z organizatorów Motozłazu.

Gdzie zobaczymy zabytkowe motocykle

* Piątek: start rajdu godz. 9.30. Od godziny 11 do 13 planowana jest prezentacja motocykli w Muzeum Wsi Lubelskiej (wstęp do muzeum jest biletowany). W godz. od 14 do 15 ulicami Lubartowa przejdzie parada motocykli – o godz. 15 motocykliści pojawią się na placu przed Pałacem Sanguszków.

* Sobota: start do drugiego etapu rajdu około godziny 10. Próba sportowa będzie rozgrywana przed Pałacem Sanguszków w Lubartowie. Początek ok. godz. 10.30 Prezentacja motocykli oraz konkurs elegancji odbędzie się w Ostrowie Lubelskim, w godz. od 11 do 15.