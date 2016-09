Kurier narkotykowy zatrzymany na dworcu w Lublinie

31-latkowi grozi do 10 lat więzienia

Mieszkaniec Lublina przewoził towar pociągiem do Lublina. Został zatrzymany na gorącym uczynku.

Czarnorynkowa wartość przewożonej marihuany to 150 tysięcy złotych. 31-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Zaledwie trzy tygodnie temu kryminalni z KWP w Lublinie zlikwidowali plantację konopi indyjskich na terenie gminy Jastków. Uprawa wyposażona w lampy i wentylatory liczyła ponad 2 tysiące krzaków konopi indyjskich. Na miejscu zatrzymani zostali dwaj obywatele Wietnamu.

Z takiej ilości konopi sprawcy mogli uzyskać prawie 45 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości 1 335 840 złotych.