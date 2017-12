Ładowarka do samochodu elektrycznego w latarni? Już wkrótce. Dzięki naukowcom z Lublina

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej kończą prace nad prototypem szybkiej ładowarki do aut elektrycznych w słupach oświetleniowych. Na początek dwa takie urządzenia zostaną zamontowane w Lublinie

– Elektromobilność nas nie ominie. Musimy się na to przygotować poprzez wybudowanie odpowiedniej infrastruktury – mówi prof. Wojciech Jarzyna, kierownik Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej.

Dzięki funduszom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jego zespół pracuje nad pomysłem pracowników spółki PGE Dystrybucja, która ma siedzibę w Lublinie. Chodzi o stacje ładowania pojazdów elektrycznych w ulicznych latarniach.

Rozwiązanie wydaje się proste, ale jego wdrożenie wymaga wytężonej pracy naukowców z czterech uczelnianych wydziałów. Swoją istotną rolę w projekcie pełni także PGE Dystrybucja. Chodzi m.in. o to, aby operator sieci elektroenergetycznej miał kontrolę nad przepływem energii.

– Układ ładowania będzie miał dużą moc, ok. 50 kW. To nie jest zwykły odbiornik, który możemy włączyć i wyłączyć w dowolnej chwili. Gdyby takich urządzeń pojawiło się dużo, mogłoby to spowodować zagrożenie dla układu zasilania – tłumaczy prof. Jarzyna.

Opracowywaną na lubelskiej uczelni ładowarkę będzie wyróżniać coś jeszcze. – Nasze układy będą umożliwiały także konwersję energii w drugą stronę - z samochodu do systemu. Spodziewamy się, że osoby, które zgodzą się na przekazywanie swojej energii zakładowi energetycznemu, będą mogły liczyć na preferencyjne ceny na ładowanie aut – dodaje naukowiec.

Na początku stycznia powinny rozpocząć się testy laboratoryjne. Prototyp ładowarki jest już prawie gotowy, choć jeszcze nie powstał w ostatecznej wersji. Przyczyna jest dość prozaiczna.

– Obecnie jest taki boom na auta elektryczne, że na rynku brakuje części. Na niektóre elementy musimy czekać nawet pół roku. Nawet taki potentat jak Tesla z tego prostego powodu nie jest w stanie wybudować większej liczby samochodów – tłumaczy dr inż. Dariusz Zieliński z Politechniki Lubelskiej, jeden z konstruktorów.

W 2019 r. dwie stacje ładowania w ulicznych latarniach mają stanąć w Lublinie. Jedna w okolicach kampusu Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej, druga na terenie PGE Dystrybucja przy ul. Garbarskiej. Wynalazek ma być gotowy do sprzedaży na początku 2020 r.

– Końcowy produkt będzie posiadał licencję, z której będzie można korzystać nieodpłatnie. Dopiero w przypadku osiągnięcia zysków, będzie trzeba dzielić się nimi z nami i z PGE Dystrybucja – tłumaczy prof. Jarzyna. – Już dziś naszym wynalazkiem interesują się operatorzy energii elektrycznej z całej Polski i firmy działające m.in. w branży elektronicznej.