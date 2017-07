Lato w mieście: Odwiedzają Piotrusia Pana, który mieszka na podwórku

W Domu Słów na Żmigrodzie trwają „Wakacje z Piotrusiem Panem”. W całotygodniowej zabawie uczestniczy szesnaścioro dzieci w wieku od 8 do 11 lat.

Dom Słów przygotował wyjątkową ofertę na mapie miejskich półkolonii. W ich programie znajdują się m.in. warsztaty introligatorskie, pirografii (techniki druku wypukłego – red.), czerpania papieru, kaligrafii, szycia ilustracji, luksografii (metoda otrzymywania obrazów przez bezpośrednie naświetlenie materiałów światłoczułych – red.) i wykonywania magnesów typograficznych.

– Ale wakacje to także wypoczynek stąd zabawy na podwórku, na którym w tym roku zamieszkał Piotruś Pan – opowiada Katarzyna Celewicz, organizatorka półkolonii. – Pozwalają one przenieść się w świat baśni i wspomnień, ale też porozmawiać o marzeniach i o tym, dlaczego warto być dzieckiem.

Mali uczestnicy półkolonii najbardziej czekają jednak na czwartkową noc, którą spędzą w Domu Słów słuchając bajek, bawiąc się z latarkami i biorąc udział w warsztatach „Świat w słoiku”.

– W piątek zorganizujemy natomiast festyn z konkursami dla dzieci i ich rodzin – dodaje Celewicz.

7 sierpnia rozpoczną się półkolonie w Domu Słów dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat. Są jeszcze wolne miejsca na poszczególne warsztaty odbywając się w ich trakcie. Zapisywać można się na zajęcia z kaligrafii, luksografii, magnesów topograficznych, szycia ilustracji i kulinarne. Koszt udziału w zajęciach to od 5 zł do 12 zł.